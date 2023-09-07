الفريق أول شنقريحة يحث على بذل المزيد من الجهود في مجال أمن الطيران

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران.

وجاء ذلك، في كلمة للفريق أول، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى القاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

أين عاين الفريق أول شنقريحة عن كثب مختلف المرافق التي تتوفر عليها هذه القاعدة. وكذا الوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة، كافة الإطارات والمستخدمين على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران. والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة في الحوزة.

كما أكد على ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية القاعدة في أعلى مستوياتها.