الفريق أول شنقريحة يحذر من المحاولات الخسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات

حذر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من من محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات.

وأطلق الفريق اول السعيد شنقريحة في كلمته أمام إطارات ومستخدمي الناحية العشكرية الثابثة في بشار. تحذيراته من المحاولات الخسيسة المتمثلة في اغراق بلدنا بالمخدرات.

وحث الفريق أول شنقريحة كافة الفاعلين في الساحة الوطنية في المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة.

كما أكد الفريق أول شنقريحة أن الجيش الوطني الشعبي اصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف. من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في اعلى مستوياتها. والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة.