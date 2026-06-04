الفريق أول شنقريحة يختتم زيارته الرسمية إلى عمان

اختتم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الزيارة الرسمية. التي قادته إلى سلطنة عمان. والتي دامت أربعة أيام بدعوة من الفريق الركن. بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وكان في توديع الفريق أول شنقريحة، الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي بقاعدة السيب الجوية بمسقط. رفقة محمد علي بوغازي سفير الجزائر بسلطنة عمان وكذا إطارات السفارة.

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