الفريق أول شنقريحة يدشن مركز الفحوص المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بالمنصورة

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

وأشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رفقة قائد الناحية العسكرية الخامسة، على مراسم تدشين مركز الفحوص المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بالمنصورة.

الفريق أول السعيد شنقريحة يُتابع عرضين مُفصلين قدمهما القائمون على انجاز وإدارة المركز

وطاف الفريق أول السعيد شنقريحة بمختلف المصالح والمرافق التي يضمها المركز.

كما استمع لشروحات وافية عن الخدمات التي يوفرها للمستخدمين العسكريين وذوي الحقوق.