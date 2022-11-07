الفريق أول شنقريحة يدعو إلى إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة. تابعا “قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا، متسمة بجودة التسيير وبتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية العسكرية. “لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”.

كما أشار الفريق أول شنقريحة، إلى أن “ما تحقق ميدانيا، يمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش”. مردفا “ما تحقق ميدانيا، أو ما هو في طريق التجسيد، من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية، وعلى جميع الأصعدة”. “يمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي”. “في ظل الدعم المتواصل للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

وبالمقابل، أبرز الفريق أول شنقريحة، “أهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بالمستخدمين”. مشيرا إلى “توفير كافة الإمكانات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام”. “سواء في المجال المنشآتي والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي المتعلق بالأسلاك الطبية في مختلف التخصصات”.

كما أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، على اجتماع عمل. على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، ضم إطارات الصحة العسكرية وأعضاء السلك الطبي.

الفريق أول شنقريحة يحث على التكفل الأمثل بالجرحى والمرضى والمعطوبين

في حين، حث الفريق أول كافة المسؤولين المعنيين على بذل المزيد من الجهود. من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين ليبلغ المستوى المنشود. “لاسيما من خلال السهر على تكوين عنصر بشري كفء، كفيل بتقديم رعاية صحية نوعية تكون في مستوى تطلعات المستخدمين”. و”تتوافق تماما مع الإرادة العازمة التي تحدونا في سبيل تطور ورقي الجيش الوطني الشعبي”.

وأشار الفريق أول شنقريحة، أن مقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه. “نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الباسل”. “الذي يتجه دائما وبعزم نحو الإستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته”. “في كافة مواقع عملهم، بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية”.

كما أسدى الفريق أول جملة من التوجيهات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة التكفل الأمثل بالمرضى والمصابين. لاسيما الجرحى والمعطوبين، فضلا عن السهر على الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية المتطورة التي تحوز عليها المنشآت الصحية العسكرية.