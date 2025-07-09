الفريق أول شنقريحة يدعو إلى ترسيخ قيم نوفمبر وتجسيدها في الميدان

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”.

وذلك عشية حفل التخرج السنوي للدفعات الذي تحتضنه الأكاديمية.

وحسب بيانٍ لوزارة الدفاع الوطني، فقد وقف الفريق أول وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية العسكرية اسمه، ليترأس بعدها لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية.

ودعا الفريق أول، خلال كلمة توجيهية ألقاها مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية، إلى ضرورة العودة إلى قيم ثورة نوفمبر الخالدة وترسيخها في أذهانهم والعمل بها في الميدان.

وأضاف الفريق أول: “من هذا المنطلق فإنه بقدر ما نحرص في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على إبقاء تاريخنا الوطني راسخا في الأذهان وعلى أن يكون مصدرا دائما من مصادر الاعتزاز والافتخار والإلهام”.

وتابع قائلا: “فإننا نحرص بالمقابل على أن يتجسد هذا الوعي بالتاريخ ويتحول إلى أفعال ميدانية تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس وتحررت من الاستعمار البغيض وأفشلت مخططات ضرب الجمهورية بالإرهاب والتطرف العنيف، ستبقى اليوم وغدا موحدة ومنتصرة على من يعاديها بفضل تمسكها وثباتها وإيمانها بنفس هذه القيم الوطنية والجمهورية”.