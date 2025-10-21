الفريق أول شنقريحة يزور أجنحة معرض أداكس بكوريا

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة بعض أجنحة معرض “أداكس 2025″، في إطار زيارته إلى جمهورية كوريا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اطلع الفريق أول والوفد المرافق له، على أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية. والابتكارات الصناعية التي تقدمها أبرز الشركات العالمية في هذا الميدان.

وكانت البداية، من جناح شركة LIG الكورية، أين تابع الفريق أول والوفد المرافق له عرضا حول أحدث الابتكارات التي تقدمها الشركة. والحلول التي تقترحها في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والتكنولوجيات المتقدمة.

ليقوم بعدها الفريق أول والوفد المرافق له بزيارة أجنحة الشركة والاطلاع على مختلف الأنظمة والمعدات التي تنتجها.

وعبّر مسؤولو LIG عن حرصهم على تعزيز التعاون مع الجزائر لتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وعقب ذلك، زار الفريق أول السعيد شنقريحة، جناح المركبات الخاصة لشركة كيا KIA. حيث قدم مسؤولو الشركة شرحا مفصلا حول أحدث المركبات الخاصة التي تنتجها الشركة. مسلطين الضوء على التقنيات الحديثة والقدرات التصنيعية المتطورة لها.

وفي ختام جولته، استقبل الفريق أول والوفد المرافق له من طرف مسؤولي شركة (KAI) Korea Aerospace Industries.

حيث اطلع على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، قبل أن يشيد بالمستوى الذي وصلت إليه. مبرزا أهمية تعزيز التعاون، وضرورة توسيع الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتكوين.