الفريق أول شنقريحة يزور الناحية العسكرية الرابعة
قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة”.
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الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا
الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا
هذا وإستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا شوغاييف ديمتري إيفغينيفيتش.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضر اللقاء الذي جرى بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضباط، ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسفير فيدرالية روسيا بالجزائر.
هذا وقد سمح هذا اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الاهتمام المشترك.
وجاء هذا اللقاء، في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.