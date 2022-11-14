الفريق أول شنقريحة يزور الناحية العسكرية الرابعة

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة”.

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