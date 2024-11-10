الفريق أول شنقريحة يزور مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفقد لمركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استمع الفريق أول السعيد شنقريحة لعرض حال مفصل. عن هذا المركز والمهام الموكلة له ضمن المنظومة الصناعية للجيش الوطني الشعبي.

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