الفريق أول شنقريحة يزور مركز عمليات القوات الجوية السعودية

زار الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، مركز عمليات القوات الجوية السعودية.

ويأتي هذا في اليوم الرابع من الزيارة الرسمية التي تقوده إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي “World Defense Show”.

بعد الاستقبال ، طاف الفريق أول السعيد شنقريحة بمرافق وهياكل هذا المركز. أين تلقى شروحات وافية حول مهامها لاسيما فيما يتعلق بالعمليات الجوية، بعدها تم تبادل هدايا رمزية. ليوقع السيد الفريق أول السجل الذهبي.