الفريق أول شنقريحة يزور مستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى مستشفى “الأم والطفل للجيش” ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جاءت هذه الزيارة، في إطار متابعة وتفتيش المشاريع المنشآتية المنجزة من طرف الجيش الوطني الشعبي في مختلف المجالات.

وحضر الزيارة، كل من قائد الناحية العسكرية الأولى, المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. ومديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني.

وفي المستهل وبعد مراسم الاستقبال, تابع الفريق أول عرضا شاملا حول هذا الصرح الصحي الجديد. قدمه مدير المستشفى.

قبل أن يعاين ميدانيا مختلف مرافق ومصالح هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في أمراض الأم والطفل. بسعة 278 سرير لتكون لبنة أخرى تضاف إلى سلسلة المنشآت الصحية العسكرية.

وأضاف البيان، أن هذه المؤسسة الصحية نموذجا عصريا مطابقا للمعايير الدولية المعمول بها في إنجاز مثل هذه المشاريع. وتعد إحدى الإنجازات النوعية التي يتدعم بها الجيش الوطني الشعبي. في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وبذوي الحقوق.

و في ختام الزيارة، حرص الفريق أول على إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي هذا الصرح الطبي المتخصص. والتي تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذه المنشأة الحيوية. وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الطبي الأمثل بالمستخدمين العسكريين وذويهم.