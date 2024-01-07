الفريق أول شنقريحة يستقبل المدير السياسي لوزارة الدفاع بفدرالية ألمانيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، جاسبر فيك. المدير السياسي بوزارة الدفاع لفدرالية ألمانيا. مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء فرص التعاون العسكري الثنائي. كما بحثا سبل ووسائل تعزيزه بما يتوافق وجودة العلاقات التي تربط البلدين.

وثمن الفريق أول شنقريحة أواصر التعاون العسكري بين الجزائر وفدرالية ألمانيا.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن اللقاء سيكون مثمرا وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع.