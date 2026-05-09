الفريق أول شنقريحة يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية

إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية وقدماء المحاربين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية للوزيرة المنتدبة الفرنسية من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وحضر اللقاء، كل من قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري. ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني. ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد الفرنسي.