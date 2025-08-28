الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الهندية

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان القوات البرية الهندية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، “الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني”. “رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الهندية الفريق أول يوبندرا دويفدي”. “في ختام زيارة العمل التي أداها إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام”.