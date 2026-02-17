الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان الجيش البري الإيطالي

استقبل اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر قيادة الأركان، رئيس أركان الجيش البري الإيطالي، الفريق مازيلو كارمين الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، خلال اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني. وأركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب أعضاء الوفد الإيطالي. استعرض الطرفان فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير. وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

من جهته، أشاد الفريق مازيلو كارمين بحفاوة الاستقبال الذي خص به والوفد المرافق له، وكذا بالإرادة القوية. التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

