الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد تطرق الطرفان إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

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