الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية السيراليون

إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس أركان جيش السيراليون بيتر كاكو وو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عبر الفريق أول السعيد شنڨريحة عن ثقته بنجاح الزيارة. لاسيما وأنها تأتي بعد الزيارة التي أداها الرئيس السيراليوني إلى الجزائر. حيث حرص قائدي البلدين على الدفع بعلاقات البلدين إلى أعلى المستويات.

وأضاف الفريق أول: “خاصة وأن بلدينا بصفتهما عضوين غير دائمين بمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة. يحرصان على تعزيز التشاور من أجل الدفاع عن مصالح إفريقيا ومواقفها المشتركة”.

مؤكدا بأن هذه الزيارة، ستشكل، دون شك، تمهيدا لتعاون عسكري مثمر ومفيد لكلا البلدين. لاسيما وأن القارة الإفريقية تشهد ظروفا أمنية صعبة ومعقدة”.

وأكد الفريق أول أن الجيش الوطني الشعبي تحدوه إرادة حقيقية من أجل تطوير تعاون عسكري ثنائي مستديم قائم على الثقة والتشاور.

وأورد الفريق أول: “أؤكد لكم بمناسبة هذه الزيارة الهامة، أنه تحدونا في الجيش الوطني الشعبي إرادة حقيقية من أجل العمل معكم. لإرساء وتطوير تعاون عسكري مستديم. قائم على أساس الثقة والتشاور، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين. اللذين يحرصان على المساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار على مستوى فضائنا الإفريقي”.

ومن جهته أشاد الفريق بيتر كاكو-وو بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له. مؤكدا على توافق رؤى الطرفين بخصوص جل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات الثنائية.

كما أعرب عن أمله في أن تشكل زيارته إلى الجزائر حجر الأساس لعلاقات عسكرية قوية ومثمرة تخدم المصالح العليا للبلدين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها رئيس أركان الجيش السيراليوني، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.