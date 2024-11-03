الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان دفاع جمهورية الهند

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر اركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أول أنيل شوهان رئيس أركان دفاع جمهورية الهند.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الفريق أول أنيل شوهان رئيس أركان دفاع جمهورية الهند، يقوم بزيارة عمل. الى الجزائر على راس وفد عسكري رفيع المستوى.

حيث استعرض الطرفان مجالات التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني في المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا للتحديات الامنية التي يعرفها العالم وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الجزائر والهند، مشيرا أن الزيارة الرسمية الاخيرة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند الى الجزائر اكبر دليل على الارادة القوية لقيادتي البلدين لاعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية وتطوير افاق التعاون المشترك.

كما عبر الفريق اول شنقريحة للوفد الضيف عن امتنانه لتلبية الدعوة لحضور مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة.

من جهته، أكد الفريق أول أنيل شوهان على استعداد الطرفين لدراسة سبل ترقية التعاون العسكري الثنائي وتطويره في مجالات جديدة.

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