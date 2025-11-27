الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدارالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يستقبل بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ديمتري شوغاييف. مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا.

وحضر استقبال رئيس أركان الجيش شنقريحة لشوغاييف، رؤساء دوائر ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطني. و أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد الروسي.

و خلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري و التقني بين البلدين. كما تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

