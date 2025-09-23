الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

استقبل الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا دميتري شوغاييف وذلك في إطار نشاطات التعاون العسكري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد استعرض الطرفان حالة التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا وتبادلا التحاليل ووجهات النظر. حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته قال الفريق أول شنقريحة “يطيب لي أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بمناسبة هذه الزيارة التي تعد محطة. أخرى على مسار توطيد العلاقات التاريخية بين بلدينا عموما وبين مؤسستينا العسكريتين بصفة خاصة”.

وأضاف الفريق أول “لقد سمحت الزيارات الأخيرة الرفيعة المستوى بتفعيل ديناميكية متجدة في مجال التعاون. العسكري حيث مكنت من توسيع آفاق الشراكة البينية”.

وأكد الفريق أول أنه ” في هذا السياق الجيوسياسي العالمي المعقد والإقليمي المضطرب. تسعى الجزائر في إطار مبادئ سياستها الخارجية القائمة على احترام تام للقانون الدولي والسعي. الحثيث لحل النزاعات بالطرق السلمية”.

وأضاف ” الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة وتعمل على تطوير شبكات من العلاقات تجمع بين البحث عن الحلول القائمة. على الحوار وترقية موجبات التنمية المستدامة في سبيل بناء مصير جماعي مشترك قائم على التضامن واحترام سيادة الدول”.