الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية الصينية

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول شو شيويه تشيانغ.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استُهلت مراسم الاستقبال بتحية العلم الوطني، وتقديم التشريفات العسكرية. للفريق أول شو شيويه تشيانغ من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

خلال هذا اللقاء أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهذا بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقائد الحرس الجمهوري بالنيابة. ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد العسكري الصيني، حسب البيان نفسه.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحب في مستهلها برئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية. والوفد المرافق له، منوها بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والإرادة. التي تحدو الطرفين في تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وقال الفريق أول شنقريحة “يسعدني أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. بمناسبة زيارتكم للجزائر، التي تعد فرصة أخرى لتعميق التعاون المتميز بين جيشينا”. مضيفا “وأغتنم هذا اللقاء للتنويه بالطابع التاريخي للعلاقات بين البلدين. حيث كانت جمهورية الصين الشعبية أول بلد غير عربي يعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية”.

وتابع الفريق أول “ومن منطلق هذه الحقائق التاريخية الفارقة، تعرف العلاقات الجزائرية-الصينية حاليا تقدما ملحوظا. وزخما متزايدا في مختلف المجالات، لاسيما العسكري، وذلك على إثر تفعيل مختلف الميكانيزمات المحدثة لتعميق التعاون. بشكل يتوافق مع إرادة السلطات العليا لبلدينا في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الامتياز.”

الجزائر-الصين.. الارتقاء بعلاقات التعاون العسكري

كما أكد الفريق أول شنقريحة ثقته في إمكانية الارتقاء بعلاقات التعاون العسكري إلى مداها المنشود. بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، قائلا “لا يسعني في ختام مداخلتي، إلا أن أجدد الترحيب بكم في الجزائر. وكلي ثقة أن التعاون العسكري الثنائي سيبلغ، بعد هذه الزيارة، محطة جديدة متميزة على مسار الارتقاء بعلاقاتنا العسكرية إلى مداها المنشود. بما يخدم المصالح المشتركة، ويتوافق مع الإرادة الصادقة لقائدي البلدين”.

من جهته، عبّر الفريق أول شو شيويه تشيانغ عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيدا بمستوى التنسيق والتفاهم. مع الطرف الجزائري بخصوص المواضيع التي تناولها اللقاء.

في ختام اللقاء، وقع رئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية. على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

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