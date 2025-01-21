الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية. الفريق أول موهوزي كاينيروغابا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء فرص التعاون العسكري الثنائي وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما وكذا القارة الافريقية. على وجه الخصوص، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وأكد الفريق أول شنقريحة استعداد الجيش الوطني الشعبي التام وجاهزيته الكاملة للمضي قدما في تطوير التعاون العسكري تجسيدا للرؤى الاستراتيجية لقائدي البلدين.

من جهته أشاد الفريق أول الأوغندي بالإرادة القوية لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.