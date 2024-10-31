الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية

إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأميرال ريناتو رودريغاز داغوير فراير رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

الطرفان إستعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي. وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق الأمني في المسائل ذات الإهتمام المشترك. كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

من جهته، الفريق أول السعيد شنقريحة عبر عن عميق إمتنانه لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة البرازيلية لتلبية الدعوة. لحضور العرض العسكري الذي ينظم في إطار الإحتفاء بذكرى تورة تحريرية ألهمت الشعوب المستضعفة.

كما أكد الفريق أول شنقريحة على الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي يجسد حرص قيادتي البلدين على الإرتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الإمتياز. لا سيما في المجالات ذات الإهتمام المشترك وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.