الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

إستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرى اللقاء بمقر اركان الجيش الوطني الشعبي بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني.

كما جرى اللقاء بحضور رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الليبي.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية والوقوف على مدى التعاون الثنائي.