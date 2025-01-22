الفريق أول شنقريحة يستقبل قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”. الفريق أول مايكل لانغلي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.

المحادثات تناولت التعاون العسكري بين البلدين. كما تبادلا الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.