الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل الممثل الشخصي لأمير قطر

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم من قبل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر.

وحسي وزارة الدفاع الوطني جاء هذا الإستقبال في اليوم الثالث من زيارته الرسمية للفريق أول شنقريحة إلى دولة قطر للمشاركة في الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس” _ 2024.

كما حضر اللقاء كل من خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق ركن حمد بن علي العطية مستشار الأمير لشؤون الدفاع.

خلال هذا اللقاء، أعرب الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس لمضيفه عن جزيل تشكراته على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مبلغا إياه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ومن خلاله إلى كل الشعب القطري الشقيق.

كما ذكر الفريق أول شنڨريحة بمجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين، والذي يعرف زخما كبيرا في ظل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين، وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول.

من جهته أعرب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ترحابه وسعادته البالغة بمشاركة الجزائر في هذا المعرض، ممثلة في رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما أشاد بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد.