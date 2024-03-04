الفريق أول شنقريحة يستقبل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري

استقبل، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة من قبل خالد بن محمد العطية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.

وشكلت المحادثات، فرصة أكد من خلالها الفريق أول شنقريحة على العناية. التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر.

وقال الفريق أول “يسعدني كثيرا في المستهل أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان على الدعوة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها لنا لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024″ في طبعته الثامنة. مجددا التعبير عن عميق ارتياحي لوجودي لمرة أخرى بدولة قطر، معربا لكم عن فائق تقديري.ومقدرا في ذات الوقت كحل مشاعر المودة ومظاهر حسن الضيافة التي غمرتمونا بها”. كما “أود أن أبلغكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون. الذي يولي رعاية خاصة لتقوية أواصر الأخوة والتعاون مع الشقيقة قطر، والارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية إلى مصاف الامتياز”.

كما جدد الفريق أول شنقريحة، حرصه على ترقية التعاون العسكري وتوطيده بين البلدين. قائلا “إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة، نغتنمها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشينا، هذا التعاون الذي نريد أن تتقوى أواصره بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين وحرصهما المتقاسم على ترقيته أكثر فأكثر والوصول به إلى مداه المأمول”.

ومن جهته نوه نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية بجودة علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجزائر وقطر تجسيدا لإرادة قوية من قائدي البلدين.

وعقب ذلك كان للفريق أول السعيد شنڤريحة لقاءً مع الفريق الركن حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع. أين سمحت هذه المحادثات بتقييم مسار التعاون العسكري بين البلدين وبحث سبل تعزيزه مستقبلا.