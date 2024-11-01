الفريق أول شنقريحة يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي الفريق ألكسندر فومين

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا، الفريق ألكسندر فومين.

وجاء هذا في إطار الزيارة التي يؤديها إلى الجزائر لحضور الاستعراض العسكري المنظم بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، حضر اللقاء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني. بالإضافة إلى أعضاء الوفد الروسي.

وبالمناسبة، ألقى الفريق أول شنڨريحة كلمة أعرب فيها عن امتنانه للطرف الروسي على تلبية الدعوة لحضور مراسم الاستعراض العسكري.

كما أشاد الفريق أول شنڨريحة، في هذا السياق، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تجسدت من خلال مواقف فدرالية روسيا مع الجزائر في كثير من المراحل التاريخية.

وفي السياق ذاته، ذكّر الفريق أول شنڨريحة بمواقف الأصدقاء الروس تجاه بلدنا، سواء إبان كفاحنا من أجل التحرر، أو أثناء مراحل البناء والتشييد في جزائر ما بعد الاستقلال، أو خلال كفاحنا ضد الإرهاب الهمجي، وكذا في ما تعلق ببناء مقدراتنا الدفاعية والردعية”.

ومن جانبه، عبّر الفريق ألكسندر فومين عن سعادته بزيارة الجزائر وحضور الاستعراض العسكري. مشيدا بالمستوى الراقي الذي طبعه، سواء على مستوى التنظيم أو على صعيد جودة تنفيذ وانسجام التشكيلات البرية والجوية والبحرية المشاركة.