الفريق أول شنقريحة يستقبل نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بمقر أركان الجيش الوطني، نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية الفريق خواكين كينتاس سولا .

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يندرج اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

كما أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات المعترضة وايجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

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