الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

كما تناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة. واستعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، أشاد الفريق أول شنقريحة، بعراقة ومكانة العلاقات الجزائرية-الإيطالية على كافة المستويات. مؤكدا، أن الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم. مشيدا بالتنوه الشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.