الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الاسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي ولد حننه.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، استقبل اليوم الأربعاء، الفريق أول السعيد شنقريحة. الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حننه ولد سيدي ولد حننه الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

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