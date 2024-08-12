الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير دفاع جمهورية النيجر

إستقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، الفريق ساليفو مودي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وفي مستهل الترحيب بالوفد العسكري من طرف الفريق أول السعيد شنقريحة، أكد الأخير بأن الزيارة تشكل دليلا على إرادة الطرفين في تعزيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين.

مجددا التأكيد على أن الجزائر ملتزمة بمبادئها الراسخة مقتنعة بأن حل المشاكل الداخليا لدول القارة الإفريقية لن يتحقق إلا داخليا على يد الكفاءات والقدرات والقوى الحية لدول القارة.

ومن جهته أكد الفريق ساليفو مودي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني للنيجر على توافق رؤى الطرفين بخصوص مجمل القضايا الأمنية التي تناولتها المحادثات. معربا عن أمله في تعزيز علاقات التعاون بين بلده والجزائر التي أكد أنها مبنية على التشاور والاحترام المتبادل.