الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية جيمس ستيفان هيبي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن اللقاء حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني إلى جانب أعضاء الوفد البريطاني.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالمسؤول البريطاني والوفد المرافق له، والذي تشكل زيارته إلى الجزائر امتدادا لزيارات سابقة مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك:

“إن زيارتكم هذه تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مارشال الجو مارتن إيليوت سامبسون، بصفته المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

إن هذا النوع من النشاطات واللقاءات، يُمثل فرصا مواتية للارتقاء بالحوار الإستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات مؤسستينا”.

وأشار الفريق أول، أيضا، إلى استعداد القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على الجيشين:

في هذا الصدد، أؤكد لكم أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تُبدي استعدادها التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة، من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على المؤسستين، وقائمة على أساس تبادل صريح ورؤية موضوعية وبراغماتية”.

كما نوه الفريق أول بنوعية العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجال تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التكوين:

“فيما يخص التعاون العسكري الثنائي، أود التنويه بنوعية العلاقات التي تحرص السلطات العليا لبلدينا على ترقيتها أكثر فأكثر، لاسيما من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التكوين.

أيضا وبهدف تنويع نشاطات تعاوننا الثنائي، يمكننا القيام بالمشاورات الثنائية اللازمة، قصد تحديد الفرص المتاحة والمجالات المواتية من أجل تجسيدها”.

وقد شكل اللقاء أيضا فرصة للطرفين لتبادل التحاليل حول عديد المسائل الإقليمية والدولية، حيث أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتطوير، أكثر، التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها السيد جايمس ستيفان هيبي، وزير الدولة، المكلف بالقوات المسلحة البريطانية على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.