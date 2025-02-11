الفريق أول شنقريحة يشارك في اجتماع وزراء الدفاع

يشارك الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. في اجتماع وزراء الدفاع في اليوم السابع من زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند.

وقدم الفريق الأول السعيد شنقريحة، مداخلة شكر في مستهلها السلطات الهندية على الدعوة الكريمة التي وُجهت له للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى. كما أثنى على الارادة الصادقة لجمهورية الهند في تعزيز علاقاتها مع أصدقائها وشركائها.