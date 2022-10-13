الفريق أول شنقريحة يشارك في الدورة غير العادية للجنة الاركان العملياتية المشتركة

يشارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، اليوم الخميس. في الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الاركان العملياتية المشتركة.

وتنعقد هذه الدورة على مستوى النادي الوطني للجيش الدورة بمبادرة من الجزائر بصفتها عضو في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء. في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلا من الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي.

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