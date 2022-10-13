الفريق أول شنقريحة يشارك في الدورة غير العادية للجنة الاركان العملياتية المشتركة
يشارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، اليوم الخميس. في الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الاركان العملياتية المشتركة.
وتنعقد هذه الدورة على مستوى النادي الوطني للجيش الدورة بمبادرة من الجزائر بصفتها عضو في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء. في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلا من الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي.
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الفريق أول شنقريحة يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر
استقبل، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليزابيث مور أوبين. كما جرى اللقاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية. إضافة إلى عمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.
في حين، شكل اللقاء حسب بيان وزارة الدفاع، فرصة سانحة للجانبين لتباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكذا حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.