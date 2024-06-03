الفريق أول شنقريحة يشدّد على التصدي للمخططات المعادية

أشرف الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس. على افتتاح أشغال ملتقى وطني بعنوان “الدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول”.

وأبرز الفرق أول شنقريحة في كلمته أهمية الموضوع في ظل السياقات الجيوسياسية الدولية والاقليمية التي تتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات وتشابك المخاطر. كما شدّد الفريق أول على ضرورة تظافر كافة جهود الفاعلين للتصدي للمخططات المعادية وكسب مختلف الرهانات التنموية لبلادنا.