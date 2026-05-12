الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة إلى الناحية العسكرية الثالثة

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة. وهذا في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي 2025 - 2026 عبر كافة النواحي العسكرية.

واستهلت الزيارة حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، من مقر قيادة الناحية ببشار. حيث وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء ناصر الدين فضيل قائد الناحية العسكرية الثالثة وقف الفريق أول شنقريحة وقفة ترحم وخشوع على روح الشهيد البطل “مصطفى بن بولعيد”. الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه أين وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له. وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.

