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الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى رواندا

بقلم عايدة.ع
الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى رواندا
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يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا،  وهذا بدعوة من الفريق أول مبارك موقانقا رئيس أركان الدفاع الرواندي. 

وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية. حيث سيتباحث الطرفان المسائل ذات الإهتمام المشترك.

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