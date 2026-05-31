الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة الرسمية إلى سلطنة عمان بدعوة من الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس. بن عبد الله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وخلال هذه الزيارة يلتقي الفريق أول مع المسؤولين العمانيين لدراسة السبل الكفيلة. بتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي.

