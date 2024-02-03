الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى السعودية

يشرع، اليوم السبت، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى السعودية.

وحسب بيان من وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول سيمثل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع في الرياض من 4 إلى 8 فيفري.

وسيغتنم الفريق أول شنقريحة، الفرصة لزيارة هيئات تابعة للقوات المسلحة السعودية والالتقاء بمسؤولين عسكريين سعوديين. من أجل دراسة سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.