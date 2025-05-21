الفريق أول شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة

قام الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة.

كما قال الفريق أول في كلمته ” لطالما كان تمرس المقاتل في الحروب عاملا حاسما ومعيارا مهما لقياس مدى جاهزية القوات لأداء المهام الموكلة لها على الوجه الأكمل والأمثل”. كما أضاف “فالمهارات الفردية والانضباط والقدرة على التكيف مع ظروف المعركة المتغيرة تعد خصالا ضرورية لتحقيق النصر”.

في حين، أضاف “يندرج حرصنا المستمر على إجراء التمارين التكتيكية المختلفة المستويات. فالتمرين هو اختبار ميداني وحقيقي للمنظومة التكوينية. باعتبارها تمثل قاعدة وأساس تخريج الكفاءات. وهو اختبار أيضا. لمستوى التحضير القتالي. الذي يمثل أساس اكتساب التمرس وجودة الأداء. بالإضافة إلى الرفع من تحكم الأفراد في العتاد ومنظومات الأسلحة المختلفة الموجودة في الحوزة”.

كما استطرد قائلا” إنني ألح دوما على أن تكون درجة التطور المحقق في كافة نواحي المهنة العسكرية. على مستوى جميع مكونات قواتنا المسلحة. متوافقة تمام التوافق. مع ما بذل من جهد ومع ما سخر من وسائل وإمكانيات مادية وبشرية وتجهيزية وتسليحية. ومع ما خطط من أهداف. طموحة ومشروعة ترمي جميعها إلى اكتساب كل مقومات القوة العسكرية. دفاعا عن الوطن والمواطنين. وحفاظا على سيادتنا الوطنية المقدسة. وأمن بلادنا ومصالحها العليا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور