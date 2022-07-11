الفريق أول شنقريحة يشرف على الحفل السنوي للتخرج بأكاديمية شرشال يوم غد

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة للاكاديمية العسكرية لشرشال “هواري بومدين ” وذلك عشية الحفل السنوي للتخرج الذي ستحتضنه المدرسة المقرر يوم غدا الثلاثاء.

هذا وترأس الفريق أول شنقريحة لقاءا توجيهيا مع إطارات وأساتذة و طلبة الأكاديمية العسكرية بشرشال. أين أكد الفريق أول شنقريحة بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش ومختلف المصالح الأمنية يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات المطروحة.

وتابع الفريق أول “وهو الأمر الذي يتطلب الانخراط بقوة، في خارطة الطريق الجديدة، التي رسمتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي من بين أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية، لأنها الضمانة الأكيدة للمضي قدما ببلادنا نحو التطور والازدهار المنشود”. ”

كما أكد الفريق أول بذات المناسبة أنه يجب إيلاء الجانب التحسيسي في المؤسسات التكوينية حيزا كبيرا ضمن برامجها التعليمية، لاسيما من خلال ترسيخ أسمى الخصال وأنبل الأخلاق في نفوس الطلبة والمـتربصين.

” كما يجب إيلاء الجانب التحسيسي في مؤسساتنا التكوينية حيزا كبيرا ضمن برامجها التعليمية، لاسيما من خلال ترسيخ أسمى الخصال وأنبل الأخلاق، في أذهان الطلبة والمـتربصين، فضلا عن الوفاء لرسالة الشهداء، والاعتزاز بالانتساب إلى جيش وطني المبدأ، شعبي الجذور، شعاره حب الجزائر الموحدة أرضا وشعبا، وغايته بقاء رايتها ترفرف عاليا، على كل شبر من ترابها، في ظل السيادة والاستقلال وفي كنف الأمن والاستقرار.”