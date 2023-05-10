الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية في تندوف

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، على تمرين بالذخيرة الحية، بالقطاع العملياتي الجنوبي، في تندوف.

وقامت بتنفيذ التمرين الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع. مدعومة بوحدات من القوات البرية والجوية بما فيها حوامات الاسناد الناري.

وأكدت مجريات التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة. لاسيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الاسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

وأكد التنفيذ الناجح للتمرين التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

وهنأ الفريق أول السعيد الشنقريحة لوحدات المشاركة على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي. وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين.