الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثانية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الإصرار2023”.

وقد تم تنفيذ التمرين على مستوى الميدان الثاني للرمي والمناورة برجم دموش بالناحية العسكرية الثانية.

وتم تنفيذ التمرين التكتيكي الليلي من قبل وحدات الفرقة الثامنة المدرعة. مدعمة بوحدات من القوات البرية ووحدات الإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

ويؤكد تنفيذ هذا التمرين بصورة واضحة الجاهزية الفائقة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة، في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة.

كما يؤكد التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. والتطور الذي بلغته قواتنا المسلحة خلال السنوات الأخيرة.