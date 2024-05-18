الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي مركب بالذخيرة الحية ʺالحصن 2024ʺ

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى، على مستوى الميدان الأول للرمي والمناورات على مجريات تمرين تكتيكي مركب بالذخيرة الحية الحصن 2024.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، التمرين نفذته وحدات من الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية ووحدات تابعة لقيادة الحرس الجمهوري. حيث عرف تنفيذ التمرين عملية قفز مظلي رياضي بالقاعدة الجوية عين وسارة من طرف الفريق الوطني العسكري النسوي.

كما استمع الفريق أول السعيد شنقريحة إلى عرض مفصل قدمه مدير التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ. وتابع عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي جيد.

الفريق أول السعيد شنقريحة إلتقى مع أفراد الوحدات المشاركة أين هنأهم على الجهود التي بذلوها. خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين المختلفة المستويات والخطط.

أين أسدى الفريق أول جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.

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