الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “العزم-2024”

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال. بالناحية العسكرية الخامسة. على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “العزم-2024”.

ونفذت التمرين التكتيتي وحدات الفرقة الأولى المدرعة، مدعمة بوحدات من القوات الجوية ووحدات للإسناد التقني.

وتم تنفيذ التمرين في ظروف قريبة من الواقع و تماشيا مع الأهداف المسطرة المتمثلة. في صقل مهارات القادة والأركانات واختبار الجاهزية العملياتية و مدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية.

كما تخللت التمرين عملية إنزال مضلي في عمق العدو.

واكد تنفيذ التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التخطيط والتحضير والتنفيذ الناجح للمهام المسندة.