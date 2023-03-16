الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية بإن قزام

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي قطاعي بالبذخيرة الحية في إن قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن التمرين التكتيكي المنفد جاء تحت عنوان “عاصفة تيريرين 2023”.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة بالقطاع العملياتي إن قزام عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية المقحمة.

واتسم التمرين باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي.

ويهدف التمرين الذي تم تنفيذه بنجاح إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع.