الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية. في الناحية العسكرية الثالثة.

وأشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية. في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد نفذت التمرين التكتيتكي وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكة. مدعومة بوحدات من مختلف الوحدات والأسلحة.

والتقى الفريق أول السعيد شنقريحة مستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التتكتيكي. وهنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2022-2023.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة حرصه الشديد على مواصلة قصارى الجهود الكفيلة بالترقية الدائمة. والتطوير المستمر لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والدفع بها قدما. إلى ما ينسجم تماما مع حق الشعب الجزائري في الإطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها.

تنفيذ هذا التمرين التكتيكي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية. وهو النجاح الذي يعكس مستوى تحضير الإطارات والأفراد ويجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات.