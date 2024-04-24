الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية بالناحية العسكرية الثالثة

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بميدان المناورات للقطاع العملياتي العقيد لطفي بالناحية العسكرية الثالثة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي العقيد لطفي. حيث اتسمت الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز. يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات.

كما تعكس الاحترافية العالية في تنفيذ هذا التمرين التكتيكي الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، يضيف البيان.

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