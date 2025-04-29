الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في إن أمناس

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العملياتي شمالي - شرق ” إن أمناس” على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية إلى اختبار الجاهزية القتالية. لوحدات القطاع العملياتي ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة والتحكم في العتاد القتالي. ومنظومات الأسلحة الحديثة وكذا تدريب القادة والأركانات.

ويهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية، وفق البيان نفسه.

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